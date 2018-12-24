Новости партнеров

Адриен Рабьо в ближайшие дни подпишет контракт с "Барселоной" и получит подписной бонус в 10 млн евро

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо близок к сделке с "Барселоной".

23-летний хавбек подпишет предварительное соглашение в ближайшие дни. Рабьо также получит подписной бонус в размере 10 миллионов евро.

Официально француз сможет присоединится к "Барселоне" следующим летом, когда истечет срок действия его контракта с "ПСЖ".

GTFN
Теги: Барселона ПСЖ Рабьо
Сегодня, 09:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.