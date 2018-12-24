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Тибо Куртуа: Роналду незаменим. Но он больше не в "Реале", пришло время других игроков

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа отметил, что форвард Криштиану Роналду, который летом перешел в "Ювентус", является незаменимым игроком.

"Криштиану Роналду незаменим. Нельзя забывать, что он сделал для команды.

Но его здесь больше нет. Поэтому пришло время для других игроков, как это сделал Бэйл в полуфинале клубного чемпионата мира: нужно забивать голы, которые раньше забивал Криштиану. Если мы сможем это сделать, все будет хорошо", – сказал Куртуа.

AS
Теги: Реал Роналду Куртуа
Сегодня, 10:18
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