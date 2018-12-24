Харри Кейн повторил рекорд Майкла Оуэна

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился двумя голами во вчерашнем матче 18-го тура чемпионата Англии.Таким образом Кейн забивает не меньше двух голов в четвертом матче против "Эвертона" подряд.Помимо Кейна только одному футболисту удавалось забить в чемпионате Англии не меньше двух голов в четырех матчах подряд против одного клуба. Ранее подобное делал форвард "Ливерпуля" Майкл Оуэн, забивавший по 2 мяча в играх с "Ньюкаслом" в период с августа 1998 по май 2001 года.