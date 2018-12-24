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Лионель Месси поучаствовал в 70 из 147 голов "Барселоны" в прошедшем году

Лионель Месси поучаствовал почти в половине голов "Барселоны" в 2018 году.

Каталонский клуб забил 147 голов в уходящем календарном году, Месси принял прямое участие в 70 из них.

На счету аргентинского форварда 47 голов и 23 результативные передачи в 2018 году.

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Теги: Месси Барселона
Сегодня, 14:35
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