Бенжамен Менди: возможно, я лучший левый защитник в мире

Игрок "Манчестер Сити" Бенжамен Менди заявил, что считает себя одним из лучших левых защитников в мире."Возможно, сейчас я лучший левый защитник в мире или крайне близок к этому. За это я благодарен своему тренеру Пепу Гвардиоле, с которым у меня замечательные отношения", – сказал Менди.