Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Бенжамен Менди: возможно, я лучший левый защитник в мире

Игрок "Манчестер Сити" Бенжамен Менди заявил, что считает себя одним из лучших левых защитников в мире.

"Возможно, сейчас я лучший левый защитник в мире или крайне близок к этому. За это я благодарен своему тренеру Пепу Гвардиоле, с которым у меня замечательные отношения", – сказал Менди.

Canal Football
Теги: Менди Манчестер Сити Гвардиола
Сегодня, 14:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.