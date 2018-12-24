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Неманья Матич - о Сульшере: он всего два дня в команде, но уже многое изменил

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рассказал о первых впечатлениях от работы под руководством Оле-Гуннара Сульшера.

"Сульшер лишь два дня в команде, но многое уже изменилось. Он сказал нам больше играть в атаку, быть более опасными в нападении, больше бегать и бороться. Это именно то, что мы сделали в матче с "Кардиффом", и в итоге добились результата.

Что касается отставки Моуринью, то это футбол, такое случается. Не только тренер виноват в плохих результатах, но мы должны двигаться дальше и бороться за клуб", – цитирует Матича Goal.com
Теги: Матич Манчестер Юнайтед Сульшер
Сегодня, 14:56
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