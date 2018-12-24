Вице-президент "Монако": нужно оставить только тех игроков, у которых есть мотивация

Вице-президент французского "Монако" Вадим Васильев сообщил о грядущих изменениях в составе клуба.После 18 туров "Монако" занимает предпоследнее место в Лиге 1."Проблемы глубокие, и я о них знаю. Хорошо, что скоро будет перерыв, и мы сможем все хорошо проанализировать. Во-первых, нам надо, чтобы восстановились травмированные. Во-вторых, нужно серьезно усилиться. В-третьих, надо оставить только тех игроков, у которых есть мотивация. Если мы сделаем это, то добьемся своего", - цитирует Васильева Get French Football.