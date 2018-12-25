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СМИ: Давид Луиз покинет "Челси" летом 2019 года

Защитник "Челси" Давид Луиз покинет команду летом 2019 года в связи с политикой клуба в подписании контрактов не больше, чем сроком на один год с игроками старше 30 лет, сообщает The Sun.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пытался убедить клуб изменить стратегию и сохранить Луиса, но ему не удалось договориться с руководством.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Челси Луиз
Сегодня, 00:02
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