СМИ: Давид Луиз покинет "Челси" летом 2019 года

Защитник "Челси" Давид Луиз покинет команду летом 2019 года в связи с политикой клуба в подписании контрактов не больше, чем сроком на один год с игроками старше 30 лет, сообщает The Sun.Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пытался убедить клуб изменить стратегию и сохранить Луиса, но ему не удалось договориться с руководством.