Французское издание включило Головина в топ-10 самых провальных трансферов лета

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:23
Футбольный клуб "Крылья Советов" предлагает Жозе Моуриньо вакансию водителя автобуса. (6)
Футбольный клуб "Крылья Советов" предлагает Жозе Моуриньо вакансию водителя автобуса. (6)
Вчера, 22:50
Александр Шикунов: зимой "Крылья Советов" пополнят 5-6 футболистов, 4-5 игроков покинут команду (2)
Александр Шикунов: зимой "Крылья Советов" пополнят 5-6 футболистов, 4-5 игроков покинут команду (2)
Вчера, 22:37
Матч ТВ приобрел права на трансляции чемпионата Шотландии (1)
Матч ТВ приобрел права на трансляции чемпионата Шотландии (1)
Вчера, 22:01
Массимо Каррера: планов вернуться в Россию нет (8)
Массимо Каррера: планов вернуться в Россию нет (8)
Вчера, 21:35
Массимо Каррера: зову Конте боссом, пишу ему: "Как ты, босс?" (1)
Массимо Каррера: зову Конте боссом, пишу ему: "Как ты, босс?" (1)
Вчера, 21:17
Вратарь Максим Рудаков ещё на год останется в Финляндии (2)
Вратарь Максим Рудаков ещё на год останется в Финляндии (2)
Вчера, 20:48
Президент "Анжи": не допущу массового ухода футболистов (1)
Президент "Анжи": не допущу массового ухода футболистов (1)
Вчера, 20:03
Александр Шикунов: Ломовицкого в "Крыльях" не будет (1)
Александр Шикунов: Ломовицкого в "Крыльях" не будет (1)
Вчера, 19:14
Агент: если "Спартак" обратит на Десподова внимание, то клуб точно не прогадает с трансфером (11)
Агент: если "Спартак" обратит на Десподова внимание, то клуб точно не прогадает с трансфером (11)
Вчера, 18:35
Ольга Голодец: РФС должен решить проблему с проведением футбольных матчей в холодный сезон (2)
Ольга Голодец: РФС должен решить проблему с проведением футбольных матчей в холодный сезон (2)
Вчера, 18:34
Итоги года. Для кого 2018 был чрезвычайно удачным (2)
Итоги года. Для кого 2018 был чрезвычайно удачным (2)
Вчера, 17:49
"Уфа" проведет сборы на Кипре и в Испании
"Уфа" проведет сборы на Кипре и в Испании
Вчера, 17:25
Станислав Черчесов: если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира (1)
Станислав Черчесов: если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира (1)
Вчера, 17:15
"Ювентус" желает заполучить Иско
"Ювентус" желает заполучить Иско
Вчера, 17:02
Владимир Быстров: ситуация с Кокориным и Мамаевым - посмешище (30)
Владимир Быстров: ситуация с Кокориным и Мамаевым - посмешище (30)
Вчера, 16:43
Спортивный директор "Томи" получил награду от РФС
Спортивный директор "Томи" получил награду от РФС
Вчера, 16:11
Агент: Краневиттер не говорил о том, что хочет покинуть "Зенит" (2)
Агент: Краневиттер не говорил о том, что хочет покинуть "Зенит" (2)
Вчера, 15:16
Директор "Витесса" - о Караваеве: чтобы его отпустить, мы должны получить очень щедрое предложение
Директор "Витесса" - о Караваеве: чтобы его отпустить, мы должны получить очень щедрое предложение
Вчера, 15:12
Источник: Борис Ротенберг завершит карьеру и получит должность в структуре "Локомотива" (21)
Источник: Борис Ротенберг завершит карьеру и получит должность в структуре "Локомотива" (21)
Вчера, 13:45
Владимир Быстров: "Спартак" из-за своих скандалов сам отвалится от чемпионской гонки (16)
Владимир Быстров: "Спартак" из-за своих скандалов сам отвалится от чемпионской гонки (16)
Вчера, 13:41
Букмекеры сильно понизили коэффициенты на возможный тюремный срок для Кокорина и Мамаева (10)
Букмекеры сильно понизили коэффициенты на возможный тюремный срок для Кокорина и Мамаева (10)
Вчера, 13:18
Александр Гришин покинул "СКА-Хабаровск" (2)
Александр Гришин покинул "СКА-Хабаровск" (2)
Вчера, 12:51
Источник: "Ювентус" предложил Аарону Рэмзи 10 млн евро в год, это вторая по величине зарплата в клубе после Роналду
Источник: "Ювентус" предложил Аарону Рэмзи 10 млн евро в год, это вторая по величине зарплата в клубе после Роналду
Французское издание включило Головина в топ-10 самых провальных трансферов лета
Французское издание Le 10 Sport считает переход полузащитника Александра Головина в "Монако" одним из самых провальных трансферов лиги 1 прошедшим летом.
Монегаски заплатили ЦСКА за игрока сборной России 30 миллионов евро. В 10 матчах чемпионата Франции Головин сделал одну голевую передачу.
В топ-10 разочарований также попали Кевин Стротман, Неманя Радонич, Дуе Чалета-Цар (все – "Марсель"), Насер Шадли ("Монако"), Гансо ("Амьен"), Мэтт Мязга, Абдул Уорис (оба – "Нант"), Мизьян Маолида ("Ницца") и Яннис Салибур ("Сент-Этьен").
Монегаски заплатили ЦСКА за игрока сборной России 30 миллионов евро. В 10 матчах чемпионата Франции Головин сделал одну голевую передачу.
В топ-10 разочарований также попали Кевин Стротман, Неманя Радонич, Дуе Чалета-Цар (все – "Марсель"), Насер Шадли ("Монако"), Гансо ("Амьен"), Мэтт Мязга, Абдул Уорис (оба – "Нант"), Мизьян Маолида ("Ницца") и Яннис Салибур ("Сент-Этьен").
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.