Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Французское издание включило Головина в топ-10 самых провальных трансферов лета

Французское издание Le 10 Sport считает переход полузащитника Александра Головина в "Монако" одним из самых провальных трансферов лиги 1 прошедшим летом.

Монегаски заплатили ЦСКА за игрока сборной России 30 миллионов евро. В 10 матчах чемпионата Франции Головин сделал одну голевую передачу.

В топ-10 разочарований также попали Кевин Стротман, Неманя Радонич, Дуе Чалета-Цар (все – "Марсель"), Насер Шадли ("Монако"), Гансо ("Амьен"), Мэтт Мязга, Абдул Уорис (оба – "Нант"), Мизьян Маолида ("Ницца") и Яннис Салибур ("Сент-Этьен").
Теги: Монако Головин
Сегодня, 08:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 08:45)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
надо бы ввести правило о провальных трансферах- если игрок на деле оказывается говном, клуб-приобретатель должен иметь юридическое право требовать от клуба - продавца компенсацию за убогий трансфер вплоть до полного возврата продавцом средств.

а то окуели вкрай- то юноша Думбия на срезе годовых колец показывает свой 50-летний возраст , то непрерывно дорожающий гениальный Головин оказывается просто Головиным.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.