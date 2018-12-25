Промес избежал тюремного заключения и заплатит штраф за вождение в нетрезвом виде

Суд Марбельи оштрафовал полузащитника "Севильи" Куинси Промеса за вождение в нетрезвом виде.Голландский футболист не стал подавать апелляцию и согласился с решением суда, сумма штрафа не разглашается.