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Промес избежал тюремного заключения и заплатит штраф за вождение в нетрезвом виде

Суд Марбельи оштрафовал полузащитника "Севильи" Куинси Промеса за вождение в нетрезвом виде.

Голландский футболист не стал подавать апелляцию и согласился с решением суда, сумма штрафа не разглашается.

Marca.com
Теги: Промес Севилья
Сегодня, 11:36
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#1  brysy  москва (Сегодня, 11:57)
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«Спартак»
Вот у нас бы так, даже права не отняли, да если бы и отняли, то всего на пол года, а у нас что твориться и штраф и лишение как минимум на два года, плюс ещё будут расходы, вызволять машину со штрафстоянки, а то смотришь скоро и в тюрьму за это сажать будут.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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