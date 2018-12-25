Артур: молюсь, чтобы Неймар вернулся в "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Артур хочет, чтобы бразильский форвард "ПСЖ" Неймар вернулся в каталонский клуб."Я молюсь, чтобы Неймар вернулся, потому что он невероятный игрок. Чем сильнее футболисты в нашей команде, тем лучше. Я делаю очень много, чтобы вернуть Неймара, но у него есть своя жизнь. Он лучше знает, что ему делать", - цитирует Артура Mundo Deportivo.