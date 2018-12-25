Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Артур: молюсь, чтобы Неймар вернулся в "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Артур хочет, чтобы бразильский форвард "ПСЖ" Неймар вернулся в каталонский клуб.

"Я молюсь, чтобы Неймар вернулся, потому что он невероятный игрок. Чем сильнее футболисты в нашей команде, тем лучше. Я делаю очень много, чтобы вернуть Неймара, но у него есть своя жизнь. Он лучше знает, что ему делать", - цитирует Артура Mundo Deportivo.
Теги: Артур Неймар Барселона
Сегодня, 16:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.