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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Артур: молюсь, чтобы Неймар вернулся в "Барселону"
Полузащитник "Барселоны" Артур хочет, чтобы бразильский форвард "ПСЖ" Неймар вернулся в каталонский клуб.
"Я молюсь, чтобы Неймар вернулся, потому что он невероятный игрок. Чем сильнее футболисты в нашей команде, тем лучше. Я делаю очень много, чтобы вернуть Неймара, но у него есть своя жизнь. Он лучше знает, что ему делать", - цитирует Артура Mundo Deportivo.
"Я молюсь, чтобы Неймар вернулся, потому что он невероятный игрок. Чем сильнее футболисты в нашей команде, тем лучше. Я делаю очень много, чтобы вернуть Неймара, но у него есть своя жизнь. Он лучше знает, что ему делать", - цитирует Артура Mundo Deportivo.
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