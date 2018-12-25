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Хесе: считаю дни до открытия трансферного окна

Нападающий "ПСЖ" Хесе рассказал, что намерен покинуть команду в зимнее трансферное окно.

"Я хочу играть. Хочу получать удовольствие от игры во второй части сезона. Хочется снова почувствовать запах поля. Считаю дни до открытия трансферного окна", - цитирует Хесе AS.
Теги: Хесе
Сегодня, 16:44
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