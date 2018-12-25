Килиан Мбаппе признан лучшим игроком Франции 2018 года

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции 2018 года по версии France Football.В тройку лучших вошли защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан и нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.В 2018 году Мбаппе провел за "ПСЖ" и сборную Франции 60 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 18 голевых передач. За этот год он стал чемпионом Франции и чемпионом мира.Рекордсмен страны по числу наград France Football — нынешний главный тренер "Монако" Тьерри Анри. Он признавался лучшим игроком Франции пять раз.