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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Килиан Мбаппе признан лучшим игроком Франции 2018 года
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции 2018 года по версии France Football.
В тройку лучших вошли защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан и нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.
В 2018 году Мбаппе провел за "ПСЖ" и сборную Франции 60 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 18 голевых передач. За этот год он стал чемпионом Франции и чемпионом мира.
Рекордсмен страны по числу наград France Football — нынешний главный тренер "Монако" Тьерри Анри. Он признавался лучшим игроком Франции пять раз.
"Газета.ру"
В тройку лучших вошли защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан и нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.
В 2018 году Мбаппе провел за "ПСЖ" и сборную Франции 60 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 18 голевых передач. За этот год он стал чемпионом Франции и чемпионом мира.
Рекордсмен страны по числу наград France Football — нынешний главный тренер "Монако" Тьерри Анри. Он признавался лучшим игроком Франции пять раз.
"Газета.ру"
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