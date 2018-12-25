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Килиан Мбаппе признан лучшим игроком Франции 2018 года

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции 2018 года по версии France Football.

В тройку лучших вошли защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан и нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.

В 2018 году Мбаппе провел за "ПСЖ" и сборную Франции 60 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 18 голевых передач. За этот год он стал чемпионом Франции и чемпионом мира.

Рекордсмен страны по числу наград France Football — нынешний главный тренер "Монако" Тьерри Анри. Он признавался лучшим игроком Франции пять раз.

"Газета.ру"
Теги: Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 18:15
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:42)
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Болеет за:
«Спартак»
А Головин на каком месте?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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