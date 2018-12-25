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Маурицио Сарри: в "Челси" слишком много игроков

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри заявил, что в клубе много атакующих игроков.

"Думаю, на данный момент у нас слишком много игроков. У нас 28 игроков, и невозможно использовать их всех. Думаю, 25 игроков — подходящее количество. У нас много атакующих полузащитников, а из оборонительных полузащитников у нас есть только Канте. Нам нелегко добиться должного баланса в полузащите", — цитирует Сарри пресс-служба клуба.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Челси
Сегодня, 18:45
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