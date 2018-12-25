Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:56
Виктор Гончаренко: если Дзагоев, Васин и Абель будут здоровы - трансферы ЦСКА не понадобятся (3)
Виктор Гончаренко: если Дзагоев, Васин и Абель будут здоровы - трансферы ЦСКА не понадобятся (3)
13:45
Гендиректор "Балтики": Геркус сказал, что будущее Касаева будем обсуждать с новым главой "Локо"
Гендиректор "Балтики": Геркус сказал, что будущее Касаева будем обсуждать с новым главой "Локо"
09:27
Виктор Гончаренко: Головину нужно пройти через эту сложную ситуацию - у него неограниченный потенциал (2)
Виктор Гончаренко: Головину нужно пройти через эту сложную ситуацию - у него неограниченный потенциал (2)
Маурицио Сарри: в "Челси" слишком много игроков
Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри заявил, что в клубе много атакующих игроков.
"Думаю, на данный момент у нас слишком много игроков. У нас 28 игроков, и невозможно использовать их всех. Думаю, 25 игроков — подходящее количество. У нас много атакующих полузащитников, а из оборонительных полузащитников у нас есть только Канте. Нам нелегко добиться должного баланса в полузащите", — цитирует Сарри пресс-служба клуба.
"Газета.ру"
"Думаю, на данный момент у нас слишком много игроков. У нас 28 игроков, и невозможно использовать их всех. Думаю, 25 игроков — подходящее количество. У нас много атакующих полузащитников, а из оборонительных полузащитников у нас есть только Канте. Нам нелегко добиться должного баланса в полузащите", — цитирует Сарри пресс-служба клуба.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.