Маурицио Сарри: в "Челси" слишком много игроков

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри заявил, что в клубе много атакующих игроков."Думаю, на данный момент у нас слишком много игроков. У нас 28 игроков, и невозможно использовать их всех. Думаю, 25 игроков — подходящее количество. У нас много атакующих полузащитников, а из оборонительных полузащитников у нас есть только Канте. Нам нелегко добиться должного баланса в полузащите", — цитирует Сарри пресс-служба клуба.