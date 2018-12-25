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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Рафаэль Бенитес: когда я тренировал "Ливерпуль", нам приходилось продавать игроков, чтобы кого-то купить
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Рафаэль Бенитес: когда я тренировал "Ливерпуль", нам приходилось продавать игроков, чтобы кого-то купить
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес сравнил нынешнего лидера АПЛ "Ливерпуль" с тем временем, когда он руководил красными. Бенитес тренировал "Ливерпуль" с 2004-го по 2010-й годы и выиграл с ним Лигу чемпионов.
"Еще рано называть "Ливерпуль" фаворитом, но они с "Сити" немного впереди остальных.
Трудно сказать, какой "Ливерпуль" лучше — нынешний или мой. Та команда, с которой мы обыграли "Реал" и "Барселону", была отличной.
Сейчас у них лучший состав потому, что нужно тратить деньги, чтобы приобретать хороших игроков. Они купили Фабиньо и Кейта и сохранили Хендерсона с Вейналдумом, их состав стал сильнее. А когда я был в клубе, нам приходилось продавать игроков, чтобы купить кого-то…", — цитирует Бенитеса Telegraph.
Sport24
"Еще рано называть "Ливерпуль" фаворитом, но они с "Сити" немного впереди остальных.
Трудно сказать, какой "Ливерпуль" лучше — нынешний или мой. Та команда, с которой мы обыграли "Реал" и "Барселону", была отличной.
Сейчас у них лучший состав потому, что нужно тратить деньги, чтобы приобретать хороших игроков. Они купили Фабиньо и Кейта и сохранили Хендерсона с Вейналдумом, их состав стал сильнее. А когда я был в клубе, нам приходилось продавать игроков, чтобы купить кого-то…", — цитирует Бенитеса Telegraph.
Sport24
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