Предновогодняя жара. Нас ждёт замечательный игровой день

Боксинг дэй уже начался: итальянцы и англичане готовятся подарить нам несколько классных матчей. Разбираемся, что надо смотреть в эту футбольную среду: противостояние отца-тренера и сына-футболиста, первая игра Сульшера при своих болельщиках и возвращение Рафы на "Энфилд".За "дьяволами" сейчас интересно наблюдать каждый матч из-за недавнего назначения Сульшера. "Манчестер" уже начал меняться и будет продолжать делать это, - а кому неинтересно следить за становлением одной из главных команд мирового футбола?Против "Кардиффа" была возможность увидеть, что манкунианцы начинают выздоравливать. Ни о каком качественно ином уровне пока говорить нет смысла, но "МЮ" Сульшера доставляет куда больше удовольствия, чем те же "дьяволы" образца игры против "Ливерпуля". На очереди первая домашняя игра норвежской легенды во главе "Манчестера". Кто знает, вдруг по окончании сезона он останется у руля?Команда Гвардиолы сейчас не очень напоминает ту бесперебойную машину, которая штамповала очки в прошлом сезоне. После очередной осечки вплотную к "голубым" подобрался "Тоттенхэм", а "Ливерпуль" так и норовит ускакать вперёд. Правда, в чисто игровом плане "Сити" по-прежнему доставляет."Лестер", тренера которого собирались вроде как уволить, в прошлом туре грохнул "Челси" и теперь намеревается взять у "Сити" реванш за поражение в Кубке Лиги. В недавней игре обе эти команды затянули до серии пенальти и сильнее в ней оказались игроки Пепа. Здесь серии одиннадцатиметровых не будет наверняка, так что "Сити" надо сразу играть на победу: ещё одна потери серьёзно омрачит планы на сезон. Только вот "лисы" отчаянно рубятся за Клода Пюэля, которому был предъявлен со стороны руководства ультиматум на ближайшие матчи.Рафаэль Бенитес возвращается на "Энфилд". Он работал здесь с 2004 по 2010 и даже выигрывал Лигу Чемпионов - то безумие в финале против "Милана" вы наверняка помните. Спастись испанцу от мощных флешбэков будет довольно трудно, учитывая, что его дела идут не так хорошо, как раньше."Ньюкасл" Рафы бредёт по сезону не так далеко от обрыва, называющегося зоной вылета, но скорее всего Чемпионшипа он избежит: "сороки" выглядят скромно, но не кризисно. Против Клоппа шансы "Ньюкасла" минимальны, но они есть, - это ведь АПЛ. Бенитесу предстоит крайне непростое тренерское соперничество, а нам - эмоциональный и яркий матч.Мало кто мог предположить такое развитие сезона, но "Рома" прямо сейчас располагается ниже "Сассуоло" в таблице. Римлян лихорадит: поражение в минувшем туре от "Ювентуса" было предугадать довольно легко, Синьора сейчас практически недосягаема для остальных итальянских клубов, но в других матчах национального первенства "Рома" не добрала очень много очков.Отдельный интерес к этой игре заключается в том, что "Рому" возглавляет Эусебио Ди Франческо, а в составе "Сассуоло" играет его сын Федерико. В последнее время он регулярно появляется на поле, хоть и не всегда проводит там все полтора часа. Противостояние сын-отец - чрезвычайно редкое явление в топ чемпионатах.С чемпионством в Италии, похоже, всё решено: неаполитанцы проиграли "Юве" в очной встрече, да и отпустили их на порядочное расстояние. 8 очков, конечно, не приговор, но учитывая запас прочности двух команд, ставить на "Наполи" просто бессмысленно.Такой же отрыв в Серии А от второго до третьего места. "Интер" последние недели лихорадит: они вылетели из Лиги Чемпионов и допустили много необязательных потерь в чемпионате. Для того, чтобы иметь хоть какие-то шансы на "серебро", нашему хорошему знакомому Лучано Спаллетти надо обязательно побеждать "Наполи" дома, иначе разрыв станет совсем колоссальным.