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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Уле Гуннар Сульшер: атакующий стиль заложен в природе "МЮ"
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что в природу "красных дьяволов" заложен атакующий стиль игры.
45-летний норвежец также добавил, что игра 18-го тура чемпионата Англии против "Кардиффа" (5:1) стала наглядным примером этой философии.
"Природа этой команды - идти вперед и нападать, - приводит слова Сульшера портал Goal. - Понятно, что это не будет происходить в каждой игре, ведь иногда моменты нужно выжимать. Но я не думаю, что какой-либо команде понравится, когда Рэшфорд, Марсьяль, Лингард и Погба будут находиться в постоянном движении. Почему мы должны их останавливать?
Атакующая философия "МЮ" - это традиция и история. Мы хотим так играть. Матч с "Кардиффом" - наглядный тому пример".
"Спорт-Экспресс"
45-летний норвежец также добавил, что игра 18-го тура чемпионата Англии против "Кардиффа" (5:1) стала наглядным примером этой философии.
"Природа этой команды - идти вперед и нападать, - приводит слова Сульшера портал Goal. - Понятно, что это не будет происходить в каждой игре, ведь иногда моменты нужно выжимать. Но я не думаю, что какой-либо команде понравится, когда Рэшфорд, Марсьяль, Лингард и Погба будут находиться в постоянном движении. Почему мы должны их останавливать?
Атакующая философия "МЮ" - это традиция и история. Мы хотим так играть. Матч с "Кардиффом" - наглядный тому пример".
"Спорт-Экспресс"
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