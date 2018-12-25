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Неймар намерен вернуться в "Барселону"

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар рассчитывает перейти в испанскую "Барселону", за которую он играл с 2013 по 2017 год.

По данным AS, бразильский форвард находится на связи с руководством каталонцев. Согласно нынешнему контракту футболиста, любой клуб сможет выкурить его в 2020 году за 160 миллионов евро, однако Неймар желает ускорить процесс. Один из вариантов — обмен на французского форварда "Барселоны" Усмана Дембеле.

Неймар в составе "Барселоны" стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. На его счету 105 мячей в 186 матчах за каталонцев во всех турнирах.

"Газета.ру"
Теги: Неймар Барселона
Вчера, 23:17
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