Неймар намерен вернуться в "Барселону"

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар рассчитывает перейти в испанскую "Барселону", за которую он играл с 2013 по 2017 год.По данным AS, бразильский форвард находится на связи с руководством каталонцев. Согласно нынешнему контракту футболиста, любой клуб сможет выкурить его в 2020 году за 160 миллионов евро, однако Неймар желает ускорить процесс. Один из вариантов — обмен на французского форварда "Барселоны" Усмана Дембеле.Неймар в составе "Барселоны" стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. На его счету 105 мячей в 186 матчах за каталонцев во всех турнирах.