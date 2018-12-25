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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Уле Гуннар Сульшер: Невилл будет жестко меня критиковать - мы 11 лет сидели рядом в раздевалке
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что не боится критики бывшего защитника "красных дьяволов" Гэри Невилла, который является экспертом на британском телевидении.
"Не волнуйтесь, Невилл будет жестко меня критиковать, - приводит слова Сульшера портал Goal. - Мы 11 лет сидели рядом в раздевалке. Он находился рядом со мной, так что... Ну вы знаете Гэри!
Сейчас ему платят за то, что он выражает свое мнение. Он должен его озвучивать. Я ничем не отличаюсь от других тренеров, которые выводят команды на поле. Это ответственность. Моя работа - сделать так, чтобы игроки получали удовольствие от футбола".
"Спорт-Экспресс"
"Не волнуйтесь, Невилл будет жестко меня критиковать, - приводит слова Сульшера портал Goal. - Мы 11 лет сидели рядом в раздевалке. Он находился рядом со мной, так что... Ну вы знаете Гэри!
Сейчас ему платят за то, что он выражает свое мнение. Он должен его озвучивать. Я ничем не отличаюсь от других тренеров, которые выводят команды на поле. Это ответственность. Моя работа - сделать так, чтобы игроки получали удовольствие от футбола".
"Спорт-Экспресс"
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