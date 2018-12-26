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Источник: "Монако" зимой хочет приобрести хавбека "Тоттенхэма" Мусу Дембеле

Полузащитник "Тоттенхэма" Муса Дембеле зимой может перейти в "Монако".

Лондонцы готовы расстаться с 31-летним игроком, поскольку в июне 2019 года тот может стать свободным агентом.

Le 10 Sport
Теги: Монако Тоттенхэм Дембеле
Сегодня, 08:34
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#1  Freddy   (Сегодня, 08:48)
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Бабаев говорит что даже Месси не поможет Монако,тут всего лишь Дембеле,дешевле будет путёвку в пердив купить)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
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