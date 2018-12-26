Источник: "Монако" зимой хочет приобрести хавбека "Тоттенхэма" Мусу Дембеле

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Лондонцы готовы расстаться с 31-летним игроком, поскольку в июне 2019 года тот может стать свободным агентом.
Le 10 Sport
Лондонцы готовы расстаться с 31-летним игроком, поскольку в июне 2019 года тот может стать свободным агентом.
Le 10 Sport
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