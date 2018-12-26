Новости партнеров

"Валенсия" поздравила Дениса Черышева с днем рождения (видео)

Пресс-служба "Валенсии" в официальном твиттере клуба поздравила полузащитника Дениса Черышева с днём рождения.

Сегодня российскому футболисту исполняется 28 лет.

"Сегодня день рождения у одного из наших игроков. Поздравим?" — говорится в сообщении "летучих мышей".

Теги: Валенсия Черышев
Сегодня, 14:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.