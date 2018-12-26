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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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"Реал Сосьедад" уволил главного тренера Гаритано
"Реал Сосьедад" на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с главным тренером Асьером Гаритано.
49-летний специалист возглавлял бело-голубых с 24 мая 2018 года, его контракт был рассчитан до 30 июня 2021 года.
49-летний специалист возглавлял бело-голубых с 24 мая 2018 года, его контракт был рассчитан до 30 июня 2021 года.
COMUNICADO OFICIAL: Rescisi?n de contrato de Asier Garitano #RealSociedad ?https://t.co/9fqAKHAOuS— Real Sociedad F?tbol (@RealSociedad) December 26, 2018
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