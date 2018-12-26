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"Реал Сосьедад" уволил главного тренера Гаритано

"Реал Сосьедад" на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с главным тренером Асьером Гаритано.

49-летний специалист возглавлял бело-голубых с 24 мая 2018 года, его контракт был рассчитан до 30 июня 2021 года.

Теги: Гаритано Реал Сосьедад
Сегодня, 18:04
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