"Реал Сосьедад" уволил главного тренера Гаритано

COMUNICADO OFICIAL: Rescisi?n de contrato de Asier Garitano #RealSociedad ?https://t.co/9fqAKHAOuS — Real Sociedad F?tbol (@RealSociedad) December 26, 2018

"Реал Сосьедад" на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с главным тренером Асьером Гаритано.49-летний специалист возглавлял бело-голубых с 24 мая 2018 года, его контракт был рассчитан до 30 июня 2021 года.