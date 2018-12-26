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Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" должен показать характер и победить в ближайших играх

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола перед матчем 19-го тура чемпионата Англии против "Лестера" заявил, что его команда должна проявить характер в ближайших играх.

"Мы едем в Лестер за победой. В прошлом году мы теряли очки, но затем немедленно побеждали. Сейчас мы собираемся поступить также. Нам нужно выиграть две встречи, оставшиеся до Нового года. Мы должны показать характер и правильно отреагировать на предыдущее поражение, - цитирует Гвардьолу Goal.

"СЭ"
Теги: Гвардьола Манчестер Сити
Сегодня, 18:16
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