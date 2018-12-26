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"Севилья" готова расстаться с Промесом

Голландский нападающий Квинси Промес в ближайшее время может покинуть "Севилью", сообщает издание Elfvoetbal.

Руководство клуба из Андалусии недовольно игрой нападающего, который был куплен прошлым летом за 20 миллионов евро у московского "Спартака". Вместе с ним из клуба также может уйти его коллега по амплуа колумбиец Луис Муриэль.

"СЭ"
Теги: Севилья Промес
Сегодня, 19:06
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#13  Borg  Burg (Сегодня, 20:32)
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online

Цитата: Волжанин
А ведь приходил в тушинский хлев игроком сб. Голландии и кем стал


Деградация промеса в последние 2 сезона нарастала в геометрической прогресси. Впрочем как и всех игроков свинарни.
Депрессивный загнивающий клубишко с вонючим шлейфом вечнобурлящей помойки.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#12  Сибирячок   (Сегодня, 20:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
А ведь приходил в тушинский хлев игроком сб. Голландии и кем стал..

Чмошник, скажу тебе по секрету - он и в Спартаке был игроком сборной. а кем он стал в Севилье - это вопрос не к Спартаку, а к Севилье.
когда там головин последний раз за сборную играл? кстати, промес не воспитанник Спартака, как Головин и мне по большому счёту похер, что с Промесом сейчас. А в своё время он вас вертел на чёрном шампуре.

писи: тунца лососнул?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#11  Волжанин   (Сегодня, 20:14)
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Болеет за:
ЦСКА
А ведь приходил в тушинский хлев игроком сб. Голландии и кем стал...
Цитата: Blessing
он не в ладу с правоохранительными органами,- пьянство за рулём, избиение жены, неуплата алиментов и налогов

Не клуб, а сктобойня талантов.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#10  Realist2000   (Сегодня, 19:45)
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Цитата: Riders1990
Если Спартак его не возьмет обратно,это будет самая главная глупость года от Измайлова и Ко

Даже такая новость не открыла тебе и тебе подобным глаза на современного Промеса.Севилья для него была своеобразным "гамбургским счетом",который подтвердил его сегодняшнюю никчемность.К этому еще надо добавить полноценную предсезонку Карреры,убившего физически команду.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 19:45)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отработанный материал, вдобавок попавший в своё время в сомнительную компанию из России, с очень грязной репутацией. Ситуацию усугубляет тот факт, что он не в ладу с правоохранительными органами,- пьянство за рулём, избиение жены, неуплата алиментов и налогов. Не удивлюсь, что позднее выяснится, что за ним гоняется полиция Нидерландов. Всё, на что он может надеяться, это поиграть в Оренбурге, если туда придёт еще один проходимец Каррера, который знаком с ним по грязным делишкам в спартаке.
Обыкновенная история загубленного таланта, который попал не в те руки.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 19:33)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
не удивлюсь, если Гинер подсуетится и возьмёт его в аренду.

Цитата: РБЛип
smile smile smile

И что за идиотский смех? Прелестная новость для РПЛ
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Spartacus1971   (Сегодня, 19:25)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Похоже и Зобнина в Дортмунд продадут,20 млн,вроде уже идут переговоры.

Цитата: РБЛип
Spartacus1971,
вы так не умеете smile
а ход был бы интересный...


Ну если продажа,а если аренда,то можно обратно до конца сезона.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#6  следующий   (Сегодня, 19:23)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Челси»
Так это было сразу ясно. В Севильи так как в Спартаке не прокатит. Провел одну хорошую игру и четыре игры пешком ходить. В Испании надо в каждом матче выкладываться, а в России его от этого отучили.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#5  К.А.  Столица (Сегодня, 19:22)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Если Спартак его не возьмет обратно,это будет самая главная глупость года от Измайлова и Ко

измайлов лучше парулямного бразила возьмет,объявит что взяли за 10,пропустят по докам,а разницу попилит с кем-нить.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#4  РБЛип  Липецк (Сегодня, 19:16)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Spartacus1971,
вы так не умеете smile
а ход был бы интересный...
Регистрация: 13.05.2018 [жалоба]
#3  Riders1990  bunker (Сегодня, 19:16)
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Если Спартак его не возьмет обратно,это будет самая главная глупость года от Измайлова и Ко


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 19:15)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Готовы в аренду взять.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  РБЛип  Липецк (Сегодня, 19:14)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
smile smile smile
Регистрация: 13.05.2018 [жалоба]
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