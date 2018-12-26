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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Севилья" готова расстаться с Промесом
Голландский нападающий Квинси Промес в ближайшее время может покинуть "Севилью", сообщает издание Elfvoetbal.
Руководство клуба из Андалусии недовольно игрой нападающего, который был куплен прошлым летом за 20 миллионов евро у московского "Спартака". Вместе с ним из клуба также может уйти его коллега по амплуа колумбиец Луис Муриэль.
"СЭ"
Руководство клуба из Андалусии недовольно игрой нападающего, который был куплен прошлым летом за 20 миллионов евро у московского "Спартака". Вместе с ним из клуба также может уйти его коллега по амплуа колумбиец Луис Муриэль.
"СЭ"
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