"Севилья" готова расстаться с Промесом

Голландский нападающий Квинси Промес в ближайшее время может покинуть "Севилью", сообщает издание Elfvoetbal.Руководство клуба из Андалусии недовольно игрой нападающего, который был куплен прошлым летом за 20 миллионов евро у московского "Спартака". Вместе с ним из клуба также может уйти его коллега по амплуа колумбиец Луис Муриэль.