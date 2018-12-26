Матео Ковачич: аренда в "Челси" - самый важный шаг в моей карьере

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат "Реалу", заявил, что аренда в лондонский клуб стала самым важным шагом в его карьере.24-летний хорват добавил, что может продолжить карьеру в Лондоне и после окончания срока арендного соглашения."Аренда в "Челси" - самый важный шаг в моей карьере. Мне здесь очень нравится. Город потрясающий, клуб - один из лучших в мире, а мои партнеры по команде великолепны. Я могу представить, что останусь в "Челси", но у меня есть контракт с "Реалом" - все будет зависеть от него. Для меня сейчас главное - каждый день работать изо всех сил", - цитирует Ковачича Goal.