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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Матео Ковачич: аренда в "Челси" - самый важный шаг в моей карьере
Полузащитник "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат "Реалу", заявил, что аренда в лондонский клуб стала самым важным шагом в его карьере.
24-летний хорват добавил, что может продолжить карьеру в Лондоне и после окончания срока арендного соглашения.
"Аренда в "Челси" - самый важный шаг в моей карьере. Мне здесь очень нравится. Город потрясающий, клуб - один из лучших в мире, а мои партнеры по команде великолепны. Я могу представить, что останусь в "Челси", но у меня есть контракт с "Реалом" - все будет зависеть от него. Для меня сейчас главное - каждый день работать изо всех сил", - цитирует Ковачича Goal.
"СЭ"
24-летний хорват добавил, что может продолжить карьеру в Лондоне и после окончания срока арендного соглашения.
"Аренда в "Челси" - самый важный шаг в моей карьере. Мне здесь очень нравится. Город потрясающий, клуб - один из лучших в мире, а мои партнеры по команде великолепны. Я могу представить, что останусь в "Челси", но у меня есть контракт с "Реалом" - все будет зависеть от него. Для меня сейчас главное - каждый день работать изо всех сил", - цитирует Ковачича Goal.
"СЭ"
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