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Матео Ковачич: аренда в "Челси" - самый важный шаг в моей карьере

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат "Реалу", заявил, что аренда в лондонский клуб стала самым важным шагом в его карьере.

24-летний хорват добавил, что может продолжить карьеру в Лондоне и после окончания срока арендного соглашения.

"Аренда в "Челси" - самый важный шаг в моей карьере. Мне здесь очень нравится. Город потрясающий, клуб - один из лучших в мире, а мои партнеры по команде великолепны. Я могу представить, что останусь в "Челси", но у меня есть контракт с "Реалом" - все будет зависеть от него. Для меня сейчас главное - каждый день работать изо всех сил", - цитирует Ковачича Goal.

"СЭ"
Теги: Челси Реал Ковачич
Сегодня, 19:31
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#1  spiri   (Сегодня, 19:36)
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Болеет за:
«Зенит»
хммм...смело заявил..маладца..


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Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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