Уэйн Руни посетил "Олд Траффорд"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни вернулся в Англию и зашел на стадион команды, за которую отыграл 13 сезонов."Посмотрите, кто у нас тут!" - написал официальный твиттер английского клуба.В период с 2004 по 2017 годы Уэйн Руни сыграл 559 матчей в составе "Манчестер Юнайтед". В них он забил 253 мяча и отдал 146 результативных передач. Является лучшим бомбардиром "красных дьяволов" за всю историю клуба. Подобным достижением Руни отметился и сборной Англии - за команду "трех львов" он забил 53 гола в 119 играх. Сейчас 33-летний форвард играет в MLS за "ДиСи Юнайтед".