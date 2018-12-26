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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Уэйн Руни посетил "Олд Траффорд"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни вернулся в Англию и зашел на стадион команды, за которую отыграл 13 сезонов.
"Посмотрите, кто у нас тут!" - написал официальный твиттер английского клуба.
В период с 2004 по 2017 годы Уэйн Руни сыграл 559 матчей в составе "Манчестер Юнайтед". В них он забил 253 мяча и отдал 146 результативных передач. Является лучшим бомбардиром "красных дьяволов" за всю историю клуба. Подобным достижением Руни отметился и сборной Англии - за команду "трех львов" он забил 53 гола в 119 играх. Сейчас 33-летний форвард играет в MLS за "ДиСи Юнайтед".
"Посмотрите, кто у нас тут!" - написал официальный твиттер английского клуба.
В период с 2004 по 2017 годы Уэйн Руни сыграл 559 матчей в составе "Манчестер Юнайтед". В них он забил 253 мяча и отдал 146 результативных передач. Является лучшим бомбардиром "красных дьяволов" за всю историю клуба. Подобным достижением Руни отметился и сборной Англии - за команду "трех львов" он забил 53 гола в 119 играх. Сейчас 33-летний форвард играет в MLS за "ДиСи Юнайтед".
Look who's here! ?? https://t.co/lIVeownJib— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2018
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