СМИ: Балотелли может перейти в "Фенербахче"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли близок к тому, чтобы покинуть клуб в январе.Как утверждает Footmercato, на 28-летнего итальянца претендует "Фенербахче"."Ницца" готова расстаться с Балотелли. На игрока также претендуют "Марсель" и "Фиорентина". Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.