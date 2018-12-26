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СМИ: Балотелли может перейти в "Фенербахче"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли близок к тому, чтобы покинуть клуб в январе.

Как утверждает Footmercato, на 28-летнего итальянца претендует "Фенербахче".

"Ницца" готова расстаться с Балотелли. На игрока также претендуют "Марсель" и "Фиорентина". Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.


"СЭ"
Теги: Ницца Балотелли
Сегодня, 20:03
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