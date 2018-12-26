СМИ: Дармиан покинет "МЮ" в январе

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может покинуть клуб в январе.Как утверждает The Express, на 29-летнего итальянца претендуют несколько клубов из серии А.Наибольший интерес к Дармиану проявляет "Ювентус". Футболист готов покинуть "МЮ" из-за недостатка игровой практики. Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро.