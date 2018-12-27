Эден Азар преодолел отметку в 100 голов за "Челси". Он десятый игрок, кому это удалось

Полузащитник "Челси" Эден Азар оформил дубль во вчерашнем матче 19-го тура АПЛ против "Уотфорда" (1:2).27-летний бельгиец преодолел отметку в 100 голов за лондонский клуб во всех турнирах. Азар – десятый игрок в истории "Челси", кому покорился такой результат.Лучшим бомбардиром "Челси" является Фрэнк Лэмпард, у которого 211 забитых мячей.