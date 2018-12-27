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Эден Азар преодолел отметку в 100 голов за "Челси". Он десятый игрок, кому это удалось

Полузащитник "Челси" Эден Азар оформил дубль во вчерашнем матче 19-го тура АПЛ против "Уотфорда" (1:2).

27-летний бельгиец преодолел отметку в 100 голов за лондонский клуб во всех турнирах. Азар – десятый игрок в истории "Челси", кому покорился такой результат.

Лучшим бомбардиром "Челси" является Фрэнк Лэмпард, у которого 211 забитых мячей.

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Теги: Азар Челси
Сегодня, 10:06
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