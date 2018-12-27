Новости партнеров

Лука Модрич: было бы идеально закончить карьеру в "Реале"

Хавбек "Реала" Лука Модрич заявил, что мечтает завершить свою карьеру в "Королевском клубе".

"Моя цель – завершить карьеру в "Реале". Это был бы идеальный сценарий. Но чтобы достичь этого, я должен быть способен продолжать играть на самом высоком уровне. Это не будет легко. В этом сезоне самое важное для "Реала" – улучшить уровень игры, потому что после всех этих больших достижений мы вошли в тяжёлый для команды период", - цитирует хорвата Goal
Теги: Реал Модрич
Сегодня, 11:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.