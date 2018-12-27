Новости партнеров

"ПСЖ" продлит контракт с Джанлуиджи Буффоном

"ПСЖ" продлит контракт с голкипером Джанлуиджи Буффоном, сообщает Le Parisien

Парижане активируют опцию продления соглашения с 40-летним итальянцем еще на один сезон.

Буффон в текущем сезоне провел за "ПСЖ" 13 матчей и пропустил восемь мячей.
Теги: ПСЖ Буффон
Сегодня, 11:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.