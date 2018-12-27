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"Барселона" предлагает Адриену Рабьо контракт с зарплатой 10 млн евро в год

Хавбек "ПСЖ" Адриен Рабьо этой зимой может перейти в "Барселону".

По информации источника, каталонский клуб уже предложил игроку контракт с окладом 10 млн евро в год и подписной бонус в том же размере.

Текущее соглашение 23-летнего француза с ПСЖ истекает в конце сезона, и Рабьо точно не будет заключать новый контракт с парижанами.

Paris United
Теги: Барселона Рабьо
Сегодня, 12:03
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