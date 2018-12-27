"Барселона" предлагает Адриену Рабьо контракт с зарплатой 10 млн евро в год

Хавбек "ПСЖ" Адриен Рабьо этой зимой может перейти в "Барселону".По информации источника, каталонский клуб уже предложил игроку контракт с окладом 10 млн евро в год и подписной бонус в том же размере.Текущее соглашение 23-летнего француза с ПСЖ истекает в конце сезона, и Рабьо точно не будет заключать новый контракт с парижанами.