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Эден Азар: хочу стать легендой "Челси"

Нападающий "Челси" Эден Азар поделился впечатлениями после забитого сотого гола за лондонский клуб.

"Я никогда не забуду этот мяч. Но все мы хотим большего. Я хочу забить как можно больше голов за "Челси". Хочу стать легендой этого клуба, как Лэмпард, Терри и Дрогба. Я буду стараться изо всех сил", - цитирует Азара Sky Sports.

В текущем сезоне Азар провел 22 матча за "Челси", забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.
Теги: Азар Челси
Сегодня, 17:22
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