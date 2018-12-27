Эден Азар: хочу стать легендой "Челси"

Нападающий "Челси" Эден Азар поделился впечатлениями после забитого сотого гола за лондонский клуб."Я никогда не забуду этот мяч. Но все мы хотим большего. Я хочу забить как можно больше голов за "Челси". Хочу стать легендой этого клуба, как Лэмпард, Терри и Дрогба. Я буду стараться изо всех сил", - цитирует Азара Sky Sports.В текущем сезоне Азар провел 22 матча за "Челси", забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.