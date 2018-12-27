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Эммануэль Пети: Озил уже как два года является призраком на поле

Бывший игрок "Арсенала" Эммануэль Пети не в восторге от игры полузащитника "канониров" Месута Озила, который был усажен главным тренером Унаи Эмери на скамейку запасных после первого тайма матча 19-го тура АПЛ с "Брайтоном" (1:1).

"Озила заменили в перерыве. Я большой поклонник его таланта, но он уже как два года призрак на поле.

Где тот Озил, который был одним из лучших игроков в мире, отдававший так много результативных передач и часто забивавший? Думаю, он потерял желание играть, его не видно", - цитирует Пети The Mirror.

"Спорт24"
Теги: Пети Озил Арсенал
Сегодня, 21:04
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