Эммануэль Пети: Озил уже как два года является призраком на поле

Бывший игрок "Арсенала" Эммануэль Пети не в восторге от игры полузащитника "канониров" Месута Озила, который был усажен главным тренером Унаи Эмери на скамейку запасных после первого тайма матча 19-го тура АПЛ с "Брайтоном" (1:1)."Озила заменили в перерыве. Я большой поклонник его таланта, но он уже как два года призрак на поле.Где тот Озил, который был одним из лучших игроков в мире, отдававший так много результативных передач и часто забивавший? Думаю, он потерял желание играть, его не видно", - цитирует Пети The Mirror.