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Лионель Месси прокомментировал игру Роналду за "Ювентус"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением об игре "Ювентуса" после прихода в клуб нападающего Криштиану Роналду.

По словам аргентинского футболиста, в текущем сезоне "Ювентус" является претендентом на победу в Лиге чемпионов.

"Ювентус" является хорошей командой. Так было и раньше, но после прихода Криштиану туринцы стали намного лучше. "Ювентус" является претендентом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне", - цитирует Месси Marca.

"Газета.ру"
Теги: Месси Роналду Ювентус Барселона
Сегодня, 23:38
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