Унаи Эмери: в таблице разница между "Арсеналом" и "Ливерпулем" заметна, хочу сравнить команды на поле

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 20-го тура АПЛ против "Ливерпуля".Игра состоится 29 декабря и пройдет на стадионе "Энфилд Роуд". "Ливерпуль" с 51 очком является лидером АПЛ, "Арсенал" с 38 очками идет пятым."Это большой матч и для нас, и для них. "Ливерпуль" не проигрывал в этом сезоне (в АПЛ) и будет уверен в своих силах.Для нас это серьезный тест, сможем испытать себя и посмотреть на разницу между "Арсеналом" и "Ливерпулем". Я турнирной таблице она заметна, но я также хочу сравнить команды на поле. В ноябре мы уже играли с ними на "Эмирейтс", тот матч завершился вничью (1:1). Мы тогда провели хороший матч, но, думаю, игра в Ливерпуле будет отличаться от прошлой нашей встречи", - цитирует Эмери Sky Sports.