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"Борнмут" до конца сезона потерял своего капитана

Капитан "Борнмута" Саймон Фрэнсис больше не сыграет в сезоне-2018/19, сообщает The Sun.

33-летний защитник получил травму в первом тайме матча 19-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (победа "шпор" 5:0) и был унесен с поля на носилках. Послематчевое медобследование выявило у игрока разрыв крестообразной связки колена.

"Спорт24"
Теги: Борнмут
Сегодня, 00:11
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