"Борнмут" до конца сезона потерял своего капитана

Капитан "Борнмута" Саймон Фрэнсис больше не сыграет в сезоне-2018/19, сообщает The Sun.33-летний защитник получил травму в первом тайме матча 19-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (победа "шпор" 5:0) и был унесен с поля на носилках. Послематчевое медобследование выявило у игрока разрыв крестообразной связки колена.