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Месси отказался принимать вызов Роналду, заявив, что он выступает в лучшем клубе мира

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отказался принимать вызов нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, португалец предложил ему перейти в клуб Серии А для продолжения их соперничества.

"Мне не нужны перемены. Я в лучшем клубе мира. Вызовы, которые стоят передо мной, обновляются из года в год. Мне не нужно менять команды либо лигу, чтобы ставить новые цели. Я нахожусь в своем доме, в лучшем клубе в мире, нет причин что-то менять", — цитирует Месси Marca.
Теги: Месси Роналду
Сегодня, 10:33
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#5  Saveger  СПб (Сегодня, 12:02)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Было бы конечно прикольно, если Месси перешёл в Болонью и стал с ней чемпионом, заколотив больше голов, чем Роналду


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#4  Седой  Россия (Сегодня, 12:02)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Из лучшего ушел Криштиану и есть большая вероятность, что лучшим станет тот клуб, в который ушел


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#3  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 11:32)
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: teacher
Зассал?!

Так вроде ссат те кто сбегают, а не те кто остаются на месте. Разве нет?
Представляю, подходят гопники, начинают бычить, потом отходят от тебя или отбегают и кричат на расстоянии "Ну что зассал да?"
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 11:20)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Терек»
Месси вообще ниочёмный игрок, на его позиции Заболотный бы имел баллов больше раза в 2-3 по системе гол+пас, если бы на его месте играл. Да и сборную он тащит настолько здорово, что всяким низкоквалифицированным Чаловым там даже в запасе места нет, и никогда не будет.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  teacher   (Сегодня, 10:59)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Зассал?!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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