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"Реал" готов купить 16-летнего полузащитника "Фламенго" за 70 млн евро

Мадридский "Реал" хочет подписать 16-летнего полузащитника "Фламенго" Жезуша Рейнье.

Для этого "сливочным" придется выложить 70 миллионов евро, сообщает AS.

Именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста с бразильским клубом. Помимо "Реала", за юным дарованием охотятся "Манчестер Сити", "Рома" и "Ювентус".

Молодой игрок уже побывал весной на "Сантьяго Бернабеу".

Теги: Реал Фламенго
Сегодня, 11:56
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#8  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 12:41)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Fint
Цитата: Lord
выложили 70 лямов. Для них это не деньги, а свои хотелки осуществить "бесценно"

Не совсем в хотелках дело, а в том, что после ухода Криштиано руководство Реала поняло, на сколько важен команде сильный лидер, и вот в этом парне они и увидели перспективу ближайшую для такой роли. Вон Ювентус как преобразился, хотя и раньше сильны были, но сейчас чувствуется надёжность, уверенность в положительном результате с любым соперником.

Ну какой лидер в 16 летнем парне может быть? Какой бы талант не был. На его позиции раскрываются лет в 25-26 по хорошему. Не знаю, по мне чистые хотелки у клуба. Роналду вообще заменить нереально, так к слову, да и позиции разные у них....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#7  Fint  Москва (Сегодня, 12:21)
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: Lord
выложили 70 лямов. Для них это не деньги, а свои хотелки осуществить "бесценно"

Не совсем в хотелках дело, а в том, что после ухода Криштиано руководство Реала поняло, на сколько важен команде сильный лидер, и вот в этом парне они и увидели перспективу ближайшую для такой роли. Вон Ювентус как преобразился, хотя и раньше сильны были, но сейчас чувствуется надёжность, уверенность в положительном результате с любым соперником.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#6  Седой  Россия (Сегодня, 12:21)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Безумные суммы


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#5  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 12:15)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
это просто безумие! такие как Реал развращают футбол и футболистов!

Они просто те, кто могут себе позволить любого футболиста. Только и всего. Вот захотели урвать юного вундеркинда и выложили 70 лямов. Для них это не деньги, а свои хотелки осуществить "бесценно" А за ними другие начинают башлять, по принципу "а чем мы хуже", "у нас денег тоже до жопы". Давно пора вводить потолок зарплат и потолок трансферной стоимости. Иначе лет через 5 уже 300-400 млн. за игрока - не будут вызывать никакого удивления...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#4  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 12:10)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
это просто безумие! такие как Реал развращают футбол и футболистов!

Как на партсобрании laughing
Выговор Реалу! С занесением.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#3  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:04)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
это просто безумие! такие как Реал развращают футбол и футболистов!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#2  Saveger  СПб (Сегодня, 12:03)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
в кепке напоминает Неймара, так что интерес и суммы понятны


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 12:02)
  • +6
  •  (8)

футбол ты пьян, иди домой...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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