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Скончался экс-президент "Арсенала" Хилл-Вуд, пригласивший в команду Арсена Венгера

Сегодня, возрасте 82 лет скончался бывший президент лондонского "Арсенала" Питер Хилл-Вуд.

Хилл-Вуд входил в руководство "Арсенала" с 1962 года, а с 1982-го по 2013-й являлся президентом клуба.

В 1996-м Хилл-Вуд пригласил Арсена Венгера, с которым канониры трижды выиграли чемпионат Англии и четырежды — Кубок Англии.

В 2013 году Хилл-Вуд покинул пост президента из-за проблем со здоровьем.

Barclays Premier League
Теги: Арсенал Венгер
Сегодня, 14:13
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