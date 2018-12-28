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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Скончался экс-президент "Арсенала" Хилл-Вуд, пригласивший в команду Арсена Венгера
Сегодня, возрасте 82 лет скончался бывший президент лондонского "Арсенала" Питер Хилл-Вуд.
Хилл-Вуд входил в руководство "Арсенала" с 1962 года, а с 1982-го по 2013-й являлся президентом клуба.
В 1996-м Хилл-Вуд пригласил Арсена Венгера, с которым канониры трижды выиграли чемпионат Англии и четырежды — Кубок Англии.
В 2013 году Хилл-Вуд покинул пост президента из-за проблем со здоровьем.
Barclays Premier League
Хилл-Вуд входил в руководство "Арсенала" с 1962 года, а с 1982-го по 2013-й являлся президентом клуба.
В 1996-м Хилл-Вуд пригласил Арсена Венгера, с которым канониры трижды выиграли чемпионат Англии и четырежды — Кубок Англии.
В 2013 году Хилл-Вуд покинул пост президента из-за проблем со здоровьем.
Barclays Premier League
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