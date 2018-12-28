Скончался экс-президент "Арсенала" Хилл-Вуд, пригласивший в команду Арсена Венгера

Сегодня, возрасте 82 лет скончался бывший президент лондонского "Арсенала" Питер Хилл-Вуд.Хилл-Вуд входил в руководство "Арсенала" с 1962 года, а с 1982-го по 2013-й являлся президентом клуба.В 1996-м Хилл-Вуд пригласил Арсена Венгера, с которым канониры трижды выиграли чемпионат Англии и четырежды — Кубок Англии.В 2013 году Хилл-Вуд покинул пост президента из-за проблем со здоровьем.