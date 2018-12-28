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Источник: Лука Модрич отклонил первое предложение "Реала" о продлении контракта

Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич пока не может договориться с клубом о продлении соглашения, которое истекает летом 2020 года.

По данным AS, хорват отклонил первое предложение клуба о продлении контракта - Модрича не устроили предложенные условия.

Ранее Модрич заявил о желании остаться в "Реале" до конца карьеры.
Теги: Модрич Реал
Сегодня, 14:40
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