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Альберто Морено: Клопп был ко мне крайне несправедлив

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено рассказал об отношениях с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом.

"Не считал, что решение Клоппа в пользу Робертсона было правильным, потому что я получил травму, отдавая все силы ради команды. Мне не понравилось его решение, потому что он продолжил ставить в состав Эндрю даже после моего возвращения в строй. Это несправедливо!

Наши с Юргеном отношения не изменились. Я ещё не встречался с ним после этой травмы, но у нас нормальные отношения. Мне не понравилось, как Клопп относился ко мне, но я понимаю ситуацию. Он не хочет менять Робертсона, потому что команда побеждает", — приводит слова Морено Goal.
Теги: Ливерпуль Морено Клопп
Сегодня, 19:25
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#1  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 20:27)
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Болеет за:
КАМАЗ
Так логично все.

Жди, пока коллега обгадится раза три.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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