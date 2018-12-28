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Уле-Гунар Сульшер: "МЮ" будет строить команду вокруг Погба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба является важнейшим игроком команды.

"Считаю Поля одним из лучших в мире. Он мудро играет в нападении, но помимо этого он большой парень, так что может выигрывать верховые мячи и хорошо действовать в отборе.

В последних матчах Погба отлично проявил себя, как и другие игроки. Его отношение к делу было идеальным. Это главное. Нужно, чтобы то же самое было в каждой встрече. Поль показал высший уровень.

Конечно, мы будем строить команду вокруг него, но у нас также есть много других качественных футболистов", — приводит слова Сульшера Goal.
Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:34
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