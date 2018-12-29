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Эрик Штоффельсхаус может занять должность спортивного директора "МЮ"

Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичный пост в "Манчестер Юнайтед".

На этой неделе 48-летний немец проведет с манкунианцами переговоры о сотрудничестве. Также у Штоффельсхауса есть предложение от немецкого "Ганновера.

Goal
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:29
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#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 11:25)
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online

Его пост в Ганновере пиво разливать в гаштете.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:33)
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Болеет за:
«Зенит»
Смешно.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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