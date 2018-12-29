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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Эрик Штоффельсхаус может занять должность спортивного директора "МЮ"
Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичный пост в "Манчестер Юнайтед".
На этой неделе 48-летний немец проведет с манкунианцами переговоры о сотрудничестве. Также у Штоффельсхауса есть предложение от немецкого "Ганновера.
Goal
На этой неделе 48-летний немец проведет с манкунианцами переговоры о сотрудничестве. Также у Штоффельсхауса есть предложение от немецкого "Ганновера.
Goal
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