Эрик Штоффельсхаус может занять должность спортивного директора "МЮ"

Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичный пост в "Манчестер Юнайтед".На этой неделе 48-летний немец проведет с манкунианцами переговоры о сотрудничестве. Также у Штоффельсхауса есть предложение от немецкого "Ганновера.