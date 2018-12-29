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Маурицио Сарри: золото АПЛ разыграют "Ман Сити" и "Ливерпуль"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас".

"Это очень сложный матч, потому что в последних трех домашних играх они сумели не пропустить, также они очень опасны на контратаках. Нам придется сыграть с очень опасной командой, особенно с учетом того, что это будет выездной матч.

Борьба за титул? Вы очень хорошо знаете мое мнение. Как я говорил с самого начала, есть две команды, которые на шаг впереди остальных – "Ливерпуль" и "Ман Сити". Теперь есть небольшой отрыв, но я думаю, "Сити" способен его отыграть. Думаю, титул разыграют "Ман Сити" и "Ливерпуль", – сказал Сарри.

ФК "Челси"
Теги: Ливерпуль Манчестер Сити Сарри
Сегодня, 10:01
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