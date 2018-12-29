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"ПСЖ" предложит 80 млн евро за полузащитника "Наполи" Аллана

"ПСЖ" продолжает проявлять интерес к хавбеку "Наполи" Аллану.

Французский клуб предложит за 27-летнего полузащитника 80 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.
Теги: ПСЖ Наполи
Сегодня, 12:52
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