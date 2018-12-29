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"Марсель" хочет прибрести форварда "Барселоны"

"Марсель" интересуется нападающим "Барселоны" Муниром Эль-Хаддади.

По информации El Mundo Deportivo, французский клуб хочет приобрести форварда уже в январе, хотя контракт игрока с "Барселоной" истекает летом.

Также на игрока претендуют "Алавес", "Вест Хэм" и "Севилья".
Теги: Марсель Барселона
Сегодня, 13:18
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