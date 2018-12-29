Джо Коул вернулся в "Челси"

Экс-полузащитник "Челси" Джо Коул назначен на должность тренера академии лондонского клуба."В будущем я бы хотел оставаться вовлеченным в футбол и чувствую, что могу многое предложить в качестве тренера. Могу предоставить свой опыт, чтобы помочь другим молодым футболистам осуществить свои мечты", — прокомментировал свое назначение Коул.37-летний англичанин, завершивший карьеру в ноябре, выступал за "Челси" с 2003 по 2010 год. На его счету 40 забитых мячей в 281 сыгранном матче за лондонскую команду, а также три титула чемпиона Англии и два Кубка страны.