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СМИ: "Ливерпуль" интересуется защитником "Порту"

Защитник "Порту" Эдер Милитан попал в сферу интересов "Ливерпуля", сообщают португальские СМИ.

По данным Record, "красные" готовы отдать за игрока 50 миллионов евро. Его основная позиция - центральный защитник, также он может сыграть справа в обороне или в центре полузащиты.

"СЭ"
Теги: Ливерпуль Порту
Сегодня, 19:43
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