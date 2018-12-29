СМИ: "Ливерпуль" интересуется защитником "Порту"

Защитник "Порту" Эдер Милитан попал в сферу интересов "Ливерпуля", сообщают португальские СМИ.По данным Record, "красные" готовы отдать за игрока 50 миллионов евро. Его основная позиция - центральный защитник, также он может сыграть справа в обороне или в центре полузащиты.