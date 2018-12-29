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Защитник сборной Сербии может перейти в "Атлетико"

Защитник "Ромы" и сборной Сербии Александар Коларов попал в сферу интересов мадридского "Атлетико".

Из мадридского клуба уйдет защитник Лукас Эрнандес, который отправится в мюнхенскую "Баварию", поэтому "Атлетико" хочет найти замену игроку.

По информации El Gol, футболист заинтересовал клуб неуступчивостью и бойцовскими качествами.

Проблемы с переходом могут возникнуть в зимнее трансферное окно, однако команда может осуществить этот трансфер летом 2019 года.

Коларов перешел в "Рому" из "Манчестер Сити" летом 2017 года и с тех пор провел за команду 69 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 16 результативных передач.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:28
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#1  SergioV  Белгород (Сегодня, 21:09)
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Болеет за:
«Спартак»
Новость #1: Атлетико может купить Коларова.
Новость #2: Защитник сборной Сербии может перейти в "Атлетико".
Ждём третьей новости - Футболист Ромы может оказаться в чемпионате Испании, и четвёртой - Симеоне заинтересован в бывшем игороке Манчестер Сити?


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Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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