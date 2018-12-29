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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Защитник сборной Сербии может перейти в "Атлетико"
Защитник "Ромы" и сборной Сербии Александар Коларов попал в сферу интересов мадридского "Атлетико".
Из мадридского клуба уйдет защитник Лукас Эрнандес, который отправится в мюнхенскую "Баварию", поэтому "Атлетико" хочет найти замену игроку.
По информации El Gol, футболист заинтересовал клуб неуступчивостью и бойцовскими качествами.
Проблемы с переходом могут возникнуть в зимнее трансферное окно, однако команда может осуществить этот трансфер летом 2019 года.
Коларов перешел в "Рому" из "Манчестер Сити" летом 2017 года и с тех пор провел за команду 69 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 16 результативных передач.
"Газета.ру"
Из мадридского клуба уйдет защитник Лукас Эрнандес, который отправится в мюнхенскую "Баварию", поэтому "Атлетико" хочет найти замену игроку.
По информации El Gol, футболист заинтересовал клуб неуступчивостью и бойцовскими качествами.
Проблемы с переходом могут возникнуть в зимнее трансферное окно, однако команда может осуществить этот трансфер летом 2019 года.
Коларов перешел в "Рому" из "Манчестер Сити" летом 2017 года и с тех пор провел за команду 69 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 16 результативных передач.
"Газета.ру"
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